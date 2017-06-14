Киян застерегли про надзвичайну пожежну небезпеку

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Впродовж 14-15 червня у Києві оголосили про надзвичайну пожежну небезпеку найвищого, п'ятого класу. Про це повідомила Держслужба із надзвичайних ситуацій у Києві.

"ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах!" - йдеться у повідомленні.

Перед тим у відомстві повідомили, що минулого тижня в Києві ліквідували 136 пожеж. За цей період від вогню загинула одна людина і ще восьмеро були травмовані.