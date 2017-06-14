Киян застерегли про надзвичайну пожежну небезпеку
- 14 червня 2017
-
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Впродовж 14-15 червня у Києві оголосили про надзвичайну пожежну небезпеку найвищого, п'ятого класу. Про це повідомила Держслужба із надзвичайних ситуацій у Києві.
"ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах!" - йдеться у повідомленні.
Перед тим у відомстві повідомили, що минулого тижня в Києві ліквідували 136 пожеж. За цей період від вогню загинула одна людина і ще восьмеро були травмовані.