Пожежа в лондонській багатоповерхівці: шестеро загиблих

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У Лондоні догорає Grenfell Tower

Через пожежу в багатоповерхівці на заході Лондона загинули щонайменiше шестеро людей, і поліція очікує, що кількість жертв зростатиме.

Очевидці розповідали про людей, які опинилися в пастці в охопленій вогнем Grenfell Tower, і благали врятувати їхніх дітей.

Пожежники кажуть, що багатьох врятували, але мер Лондона Садік Хан заявив, що багато хто зник безвісти.

24-поверховий будинок досі горить і є ризик, що він упаде.

Як розповіли очевидці, вночі вони бачили вогники - можливо, від мобільних телефонів або ліхтариків, - які миготіли у верхній частині багатоквартирного будинку.

Свідки також бачили, як заблоковані жителі підходили до вікон, дехто тримав дітей.

Вважають, що коли спалахнула пожежа, в будівлі перебували кількасот людей.

Це сталося невдовзі після опівночі, більшість мешканців у цей час спали.

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Командувач Стюарт Канді з Міської поліції Лондона заявив:

"Я можу підтвердити шість смертельних випадків станом на зараз, але ця цифра, імовірно, зросте під час складної пошукової операції, що триватиме кілька днів".

За його словами, мине певний час, перш ніж поліція зможе ідентифікувати жертв. Про причини пожежі говорити зарано, додав він.

Понад 50 людей перебувають в лікарні, повідомила лондонська "швидка допомога".

До середини ранку будівля виглядала так, ніби вогню там уже немає, а лишилися лише задимлені руїни. Але потім знову з'явився вогонь і на землю почала падати обшивка.

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Полу Мунакру, який живе на сьомому поверсі, вдалося врятуватися.

"Коли я йшов вниз сходами, там були пожежники, справді неймовірні вогнеборці, які ішли вверх, до вогню, намагаючись врятувати якомога більше людей з будівлі", - розповів він BBC.

Він також каже, що дізнався про пожежу не завдяки сигналізації, а тому що люди на вулиці кричали: "не стрибайте, не стрибайте".

Очевидець Джоді Мартін розповів:

"Я бачив, як падала одна людина, я бачив, як жінка тримала дитину, висунувши її з вікна... і чув крики".

"Я кричав усім, що треба спускатися, а вони відповідали: "Ми не можемо вийти з квартири, у коридорах надто багато диму".

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