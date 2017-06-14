Порошенко: країна залишиться беззахисною у разі скасування АТО

Копирайт изображения UNIAN

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна залишиться беззахисною, якщо скасувати АТО і не дати військовим права діяти. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Петро Порошенко повідомив, що доручив розробити законопроект щодо реінтеграції Донбасу, який передбачить низку заходів із повернення окупованих територій України.

"Він охоплює низку заходів і кроків, які треба буде здійснити для забезпечення реінтеграції, для визначення правового режиму", - сказав пан Порошенко.

За його словами, у підготовці законопроекту беруть участь експерти, народні депутати. Законопроект базуватиметься на мінських домовленостях.