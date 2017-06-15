Нідерланди завершили ратифікацію асоціації України з ЄС – Порошенко
Нідерланди повністю завершили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС та передали ратифікаційну грамоту до Брюсселя. Про це повідомив президент Петро Порошенко у Facebook.
"Ратифікаційна грамота передана до Брюсселя. Далі-ратифікація Євратомом та формальне рішення Ради ЄС", - написав президент.
- Нідерланди зробили крок до Угоди про асоціацію з Україною
- Мін'юст Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію України і ЄС
- Крапка в асоціації: як запрацює угода України та ЄС
Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.
30 травня Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
1 червня король Нідерландів підписав закон, ухвалений парламентом, яким ратифікується Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі раніше заявив, що Угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно стане чинною 1 вересня.