Нідерланди завершили ратифікацію асоціації України з ЄС – Порошенко

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мітинг українських студентів у Києві на підтримку асоціації з ЄС у квітні 2016 року

Нідерланди повністю завершили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС та передали ратифікаційну грамоту до Брюсселя. Про це повідомив президент Петро Порошенко у Facebook.

"Ратифікаційна грамота передана до Брюсселя. Далі-ратифікація Євратомом та формальне рішення Ради ЄС", - написав президент.

Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.

30 травня Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

1 червня король Нідерландів підписав закон, ухвалений парламентом, яким ратифікується Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі раніше заявив, що Угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно стане чинною 1 вересня.