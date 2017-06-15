Вибух у дитсадку в Китаї: семеро загиблих

Копирайт изображения Reuters Image caption Китайське телебачення показало велику юрбу біля дитячого садка

В результаті вибуху в дитячому садку в Китаї загинули семеро людей і ще щонайменше 66 були поранені, повідомляють державні ЗМІ країни.

Державна інформагенція "Сіньхуа" повідомляє, що вибух стався поблизу дитсадка у районі Фенсянь на сході країни.

Скільки серед загиблих дітей, поки що невідомо.

Причина вибуху також поки що невідома. Представник місцевої поліції у коментарі агенції AFP підтвердив вибух і додав, що його розслідують.

На фото, які користувачі публікують в соцмережах, видно закривавлених людей і дітей, які лежать на землі.

Вибух стався, коли діти після обіду йшли додому.