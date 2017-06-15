Луценко: Україні повернули понад $500 тис, які вивели за Януковича

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ГПУ із Департаментом юстиції США повернули в Україну понад 500 тисяч доларів, які вивів Мін'юст за часів президентства Віктора Януковича. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

За його словами, ці кошти вивели з України через фіктивну угоду "з однією із американських фірм".

"Хочу вкотре наголосити, що гроші, виведені з українського бюджету, так само як і корумповані посадовці, які переховуються за кордоном, неодмінно будуть повернуті до України. Різниця лише в тому, що у грошей більш радісна перспектива - повернутися до бюджету, тоді як корупціонери неодмінно постануть перед судом", - зазначив генпрокурор.

Кабмін раніше заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 11,5 мільярдів гривень.