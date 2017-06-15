МЗС Швеції закликало скасувати е-декларації для активістів

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Президент України Петро Порошенко із главами зовнішньополітичних відомств Литви та Швеції паном Лінасом Лінкявічюсом та пані Маргот Вальстрьом.

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом закликала Україну скасувати подачу е-декларацій про доходи для активістів. Про це вона повідомила під час зустрічі із головою МЗС України Павлом Клімкіним та Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом.

За її словами, громадянське суспільство має спостерігати за реалізацією реформ.

"І я вважаю, що закон про електронні декларації має певні недоліки, і ми сподіваємося, що вони будуть усунені у цій версії, що дозволить громадянському суспільству продовжувати їхню важливу роботу", - заявила пані Вальстрьом.

Також вона зазначила про важливість реформування Верховного суду, який має бути важливою складовою прозорої системи судочинства.

Окрім того, пані Вальстрьом сподівається, що Україна ратифікує Стамбульську конвенцію про запобігання насильства стосовно жінок.