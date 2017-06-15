Вчені навчилися визначати, для кого грип може бути смертельним

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Австралійські вчені винайшли тест, який може визначити, у якого пацієнта грип матиме смертельно небезпечні ускладнення, наприклад, пневмонію.

Це дозволить заздалегідь надавати людям необхідну допомогу і запобігати летальним випадкам, заявили у журналі European Respiratory Journal дослідники Уестмідского інституту медичних досліджень.

"Грип здатний вбити здорову людину у розквіті сил. Ніхто не може сказати, у кого з пацієнтів є високий ризик розвитку пневмонії та хто може померти", - цитує Sydney Morning Herald керівника дослідження доктора Бенджаміна Танга.

Новий тест не вимагає нового обладнання: треба лише одну краплю крові пацієнта і кілька годин на її вивчення. Результати точні на 91%.

Тест, який отримав назву High-risk Influenza Screen Test (HIST), може істотно полегшити життя під час епідемій, коли вчені не встигають розробити рятівні вакцини для нових штамів вірусу грипу.

"Тест придатний для будь-якої інфекції грипу, тому що працює з тим, як тіло реагує на вірус, а не з самим типом вірусу", - зауважує пан Танг.

Для того, щоб підготувати організм до боротьби із серйозною інфекцією, у кров хворого вводять біомаркер - ген IF127, його і можна виявити за допомогою HIST.

"Чим раніше ви почнете лікуватися, тим більше шансів вижити. Без якісної і своєчасної інтенсивної терапії ризик летального результату складає більше 50%", - розповідає пан Танг. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно сезонні епідемії грипу забирають життя 250-500 тисяч людей в усьому світі.

HIST вже запатентували в Австралії. У США, Європі і Китаї патент перебуває на розгляді.