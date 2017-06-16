Суд почне розгляд справи Януковича по суті 26 червня

Копирайт изображения UNIAN

Оболонський районний суд Києва прийняв до розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді та призначив перше засідання на 10:00 26 червня.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів на засіданні в п'ятницю.

Суд погодився з позицією захисту, що питання можливості проведення заочного розгляду справи про держзраду доцільно розглядати вже при розгляді справи по суті.

На засіданні 26 червня оголосять обвинувальний акт і визначать порядок вивчення доказів.

Наступні засідання у справі відбудуться 29 червня, 6, 12 і 13 липня, а також 3, 10, 17, 23 і 31 серпня.

Генеральна прокуратура каже, що отримала беззаперечні документальні докази державної зради Януковича. Одним із цих доказів, за версією прокуратури, є звернення екс-президента до лідера РФ Володимира Путіна із проханням ввести війська на українську територію.

Колишній президент заперечує усі звинувачення.