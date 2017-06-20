Нацбанк: кризу пережили, ризики лишаються

Копирайт изображения UNIAN

Від початку 2017 року ризики для української банківської системи зменшилися, але є і серйозні загрози для фінансової стабільності, вважають у Національному банку.

Як заявляють у новому звіті НБУ, ситуація у банківському секторі стабілізувалася, тому фінансові установи вже готові до того, аби відновити кредитування економіки і населення.

"Зараз індекс (фінансового стресу. - Ред.) перебуває буквально на докризових значеннях. Тобто ми можемо говорити, що рівень стресу є досить низьким і ми пережили кризу", - сказав директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

"Приватбанк" як фактор ризику

Проте серед небезпек для роботи банківської системи в НБУ називають велику частку держави у секторі після націоналізації "Приватбанку".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Націоналізація "Приватбанку" прибрала певні загрози, але й додала певні ризики

"Щоб зберегти фінансову стабільність, держава уже витратила на поповнення капіталу "Приватбанку" еквівалент майже 5% ВВП", - йдеться у звіті.

Націоналізація "Приватбанку" створила потенційні ризики для всієї банківської системи: "Після переходу "Приватбанку" у державну власність частка держави у банківському секторі сягнула 56% за чистими активами та 62% за депозитами населення".

У НБУ вважають, що протягом наступних кількох років держава має зменшити присутність у банківському секторі.

Іншою проблемою, на думку НБУ, є велика частка непрацюючих кредитів - до 57%. У Нацбанку радять банкам активніше реструктурувати кредити добросовісним позичальникам, а проблемні кредити - списувати.

Гривня, субсидії і бюджет

Копирайт изображения UNIAN Image caption Якщо через відсутність реформ наступні кредити від МВФ затримаються, то можна очікувати нової хвилі девальвації гривні, вважають в НБУ

Ще одним ризиком, але вже не для банківської системи, а для стабільності гривні, у НБУ називають динаміку відносин з МВФ і реалізацію реформ.

"Важливо втримати темп співпраці з МВФ, інакше у 2019 році, коли розпочинаються суттєві виплати за зовнішнім державним боргом, з'являться суттєві ризики для макроекономічної та фінансової стабільності", - йдеться у звіті.

Це може призвести до нової хвилі девальвації гривні й втрати міжнародних резервів НБУ, пояснюють у Нацбанку.

Крім того, у бюджетній сфері одним із ризиків вважають систему субсидій, яка обтяжує державний кошторис.

Із запланованих на рік коштів (на виплату субсидій. - Ред.) 75% витратили вже за перші чотири місяці.

Навіть якщо до кінця року витрати на субсидії збережуться на рівні минулорічних, це потребуватиме додаткових ресурсів принаймні у 0,5% ВВП, підрахували у НБУ.