Нацбанк: кризу пережили, ризики лишаються
Від початку 2017 року ризики для української банківської системи зменшилися, але є і серйозні загрози для фінансової стабільності, вважають у Національному банку.
Як заявляють у новому звіті НБУ, ситуація у банківському секторі стабілізувалася, тому фінансові установи вже готові до того, аби відновити кредитування економіки і населення.
"Зараз індекс (фінансового стресу. - Ред.) перебуває буквально на докризових значеннях. Тобто ми можемо говорити, що рівень стресу є досить низьким і ми пережили кризу", - сказав директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.
"Приватбанк" як фактор ризику
Проте серед небезпек для роботи банківської системи в НБУ називають велику частку держави у секторі після націоналізації "Приватбанку".
"Щоб зберегти фінансову стабільність, держава уже витратила на поповнення капіталу "Приватбанку" еквівалент майже 5% ВВП", - йдеться у звіті.
Націоналізація "Приватбанку" створила потенційні ризики для всієї банківської системи: "Після переходу "Приватбанку" у державну власність частка держави у банківському секторі сягнула 56% за чистими активами та 62% за депозитами населення".
У НБУ вважають, що протягом наступних кількох років держава має зменшити присутність у банківському секторі.
Іншою проблемою, на думку НБУ, є велика частка непрацюючих кредитів - до 57%. У Нацбанку радять банкам активніше реструктурувати кредити добросовісним позичальникам, а проблемні кредити - списувати.
Гривня, субсидії і бюджет
Ще одним ризиком, але вже не для банківської системи, а для стабільності гривні, у НБУ називають динаміку відносин з МВФ і реалізацію реформ.
"Важливо втримати темп співпраці з МВФ, інакше у 2019 році, коли розпочинаються суттєві виплати за зовнішнім державним боргом, з'являться суттєві ризики для макроекономічної та фінансової стабільності", - йдеться у звіті.
Це може призвести до нової хвилі девальвації гривні й втрати міжнародних резервів НБУ, пояснюють у Нацбанку.
Крім того, у бюджетній сфері одним із ризиків вважають систему субсидій, яка обтяжує державний кошторис.
Із запланованих на рік коштів (на виплату субсидій. - Ред.) 75% витратили вже за перші чотири місяці.
Навіть якщо до кінця року витрати на субсидії збережуться на рівні минулорічних, це потребуватиме додаткових ресурсів принаймні у 0,5% ВВП, підрахували у НБУ.