З Газпрому стягнули 80 млн у антимонопольній справі - Петренко

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міністр юстиції Павло Петренко каже, що незабаром оприлюднить суми і джерела стягнення коштів на виконання судового рішення про монополізм "Газпрому"

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що до бюджету стягнуто перші 80,8 млн грн за судовим рішенням про штраф "Газпрому" за монополізм на 172 млрд.

"На сьогодні з "Газпрому" стягнуто на користь бюджету 80,8 млн грн за рахунок дивідендів", - заявив урядовець на брифінгу.

За словами міністра юстиції, ще на 33,3 млн грн арештовані акції компанії "Газтранзит", одним із акціонерів якої є "Газпром".

Павло Петренко заявив, що активів "Газпрому" в Україні, очевидно, недостатньо, аби покрити усю суму штрафу. Тому покривати різницю необхідно активами за кордоном.

"Після завершення процедур розшуку активів на території України, ми будемо рухатися до виконанн рішення на території інших країн - не тільки європейських, але й тих, які мають із нами відповідні договори (про правову допомогу. - Ред.)", - заявив пан Петренко.

Міністр юстиції уточнив, що Київ не розглядає можливість арешту російського газу, який транспортується територією України, як активу на виконання рішення суду.

Він наголосив, що ці поставки здійснюються відповідно до контрактів із європейськими покупцями і що Україна не має жодних намірів порушувати ці контракти.

"Газпром" не згоден, але у звітніть заніс

Копирайт изображения AFP Image caption "Хай спробують", - нещодавно прокоментував можливість відбору газу керівник "Газпрому" Олексій Міллєр

"Хай спробують", - нещодавно прокоментував можливість арешту російського газу в рахунок виплати штрафу за монопольною справою в Україні керівник "Газпрому" Олексій Міллєр.

Разом із тим, сам "Газпром" у своїй звітності за І квартал повідомив, що 12 травня отримав постанову виконавчої служби України щодо відкриття впровадження на суму у майже 190 млрд грн. (до попередньої суми додався і виконавчий збір), і арешту акцій АТ "Газтранзит", які належать "Газпрому".

16 травня цього року Вищий господарський суд України відхилив скаргу "Газпрому" на рішення Антимонопольного комітету стягнути з компанії штраф на 172 млрд грн. (близько 6 млрд доларів) за зловживання монопольним становищем в Україні.

Рішення про зловживання на ринку через українську газотранспортну систему АМКУ ухвалив у січні 2016 року. Тоді сума штрафу становила майже 86 млрд грн. (близько 3 млрд доларів).

"Газпром" заявив, що здивований рішенням, оскільки не веде господарської діяльності в Україні, й оскаржував його у судах різних інстанцій.

Проте усі суди відхилили скарги російської компанії. За цей час штраф і пеня за його несвоєчасну сплату зросли у понад двічі.

Після рішення Вищого господарського суду Державна виконавча служба, що координується міністерством юстиції, почала шукати активи "Газпрому" на території України.