Київрада хоче завершити угоду з Київенерго

Копирайт изображения UNIAN Image caption Угоду із "Київенерго" уклали у 2001 році

Київрада вирішила припинити угоду із акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго".

Як повідомили у КМДА, "за" проголосували 62 депутати.

"Рішення дає старт великій роботі, що дасть змогу повернути місту 100% контролю за роботою теплоенергетичного комплексу", - повідомив заступник голови адміністрації міста Петро Пантелеєв.

За його словами, для цього київська влада повинна проінвентаризувати понад 90 тисяч об'єктів, щоб визначити їхній стан.

Петро Пантелеєв додав, що для перевірки поліпшення майна з боку "Київенерго" створять спеціальну комісію: "У цьому питання ми не орієнтуємося на цифри "Київенерго" і сформуємо власну позицію".

Рішення Київради передбачає завершення угоди після закінчення опалювального сезону 2017-2018 років.

"Київенерго" повинне допрацювати до кінця опалювального сезону, що передбачене рішенням. А в кінці квітня наступного року договір припинить дію", - заявив заступник мера.

У КМДА наполягають, що хочуть створити нову "більш ефективну" модель управління теплоенергетичним комплексом міста.

Про те, що Київ не має наміру продовжувати контракт з компанією, мер Віталій Кличко заявляв ще минулого року.

Петиція про повернення майнового і технологічного комплексу "Київенерго" під контроль міста на сайті Київради набрала більше 10 тисяч підписів.

Остання хвиля обурення з приводу роботи компанії була пов'язана з тим, що значній частині киян відключили постачання гарячої води на невизначений термін.

У вівторок Петро Пантелеєв після наради з прем'єром висловив сподівання, що гарячу воду повернуть до кінця тижня.

Київська міська адміністрація уклала угоду із "Київенерго" у 2001 році.