Моурінью звинувачують у несплаті податків в Іспанії

Копирайт изображения AFP Image caption Моурінью був менеджером мадридського "Реалу" у період між 2010 і 2013 рр.

Іспанські прокурори звинуватили менеджера клубу "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью у тому, що під час його роботи головним тренером клубу "Реал" у Мадриді він ухилявся від сплати податків.

Португальця Моурінью звинувачують у тому, що він не заплатив до держбюджету Іспанії €3,3млн ($3,6 млн) податків, які мав сплатити у період між 2011 і 2012.

Він ще не коментував цих звинувачень.

Представник іспанської прокуратури сказав, що Моурінью не задекларував доходів від використання прав на його зображення, щоб отримати "незаконні переваги".

Останнім часом в Іспанії податківці притягли до відповідальності кількох зірок футболу.

Серед них - зірка "Реалу" Криштіану Роналду, який грав за мадридський клуб, коли ним керував Моурінью і має з ним спільного агента. Футболіста звинувачують у тому, що він не заплатив податків на суму €14,7 млн, також приховавши доходи від використання його фото.

Він відкидає звинувачення і погрожує покинути Іспанію. Роналду дасть свідчення в суді за цими звинуваченнями 31 липня.

54-річний Моурінью звинувачується у двох випадках несплати податків - €1,6 млн у 2011 році і €1,7 млн у 2012. Прокурор Мадрида заявив, що передав цю справу на розгляд місцевого суду.

Інші футболісти, яких в Іспанії звинувачують в ухилянні від сплати податків: