Моурінью звинувачують у несплаті податків в Іспанії
Іспанські прокурори звинуватили менеджера клубу "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью у тому, що під час його роботи головним тренером клубу "Реал" у Мадриді він ухилявся від сплати податків.
Португальця Моурінью звинувачують у тому, що він не заплатив до держбюджету Іспанії €3,3млн ($3,6 млн) податків, які мав сплатити у період між 2011 і 2012.
Він ще не коментував цих звинувачень.
Представник іспанської прокуратури сказав, що Моурінью не задекларував доходів від використання прав на його зображення, щоб отримати "незаконні переваги".
Останнім часом в Іспанії податківці притягли до відповідальності кількох зірок футболу.
Серед них - зірка "Реалу" Криштіану Роналду, який грав за мадридський клуб, коли ним керував Моурінью і має з ним спільного агента. Футболіста звинувачують у тому, що він не заплатив податків на суму €14,7 млн, також приховавши доходи від використання його фото.
Він відкидає звинувачення і погрожує покинути Іспанію. Роналду дасть свідчення в суді за цими звинуваченнями 31 липня.
54-річний Моурінью звинувачується у двох випадках несплати податків - €1,6 млн у 2011 році і €1,7 млн у 2012. Прокурор Мадрида заявив, що передав цю справу на розгляд місцевого суду.
Інші футболісти, яких в Іспанії звинувачують в ухилянні від сплати податків:
- Аргентинський нападник клубу "Барселона" Ліонель Мессі, якому винесли вирок 21-місячного ув'язнення. Разом із ним засудили його батька, Хорхе, який управляє його фінансовими справами
- Захисник "Берселони" Хав'єр Маскерано - також аргентинець - визнав себе винним в ухилянні від сплати податків, отримав рік ув'язнення умовно
- Зірка "Барселони" і збірної Бразилії Неймар також постав перед звинуваченнями в корупції і зловживаннях через його трансфер до іспансьеого клубу в 2013 році. Прокурори кажуть, що трансфер коштував більше, ніж про це оголосили, і що від влади приховали мільйони
- Колишній президент клубу "Барселона" Сандро Росселл, заарештований у травні в межах розслідування відмивання грошей