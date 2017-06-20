Міжнародні посилки "Укрпошти" можна буде відстежити онлайн

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"Укрпошта" запустила в тестовому режимі систему повного відстеження міжнародних посилок, повідомила прес-служба компанії.

"Тепер є можливість відстежити місцезнаходження міжнародних посилок (простих і з оголошеною вартістю) в 161 країні, міжнародної письмової кореспонденції (дрібних пакетів, бандеролей, рекомендованих листів) - у 68 країнах, міжнародних поштових відправлень із оголошеною цінністю - в 32 країнах", - йдеться в повідомленні.

Також держкомпанія повідомила про те, що запустила обмін статусами доставки міжнародних поштових відправлень.

Серед країн першого пріоритету - Канада, Австралія, Франція, Ізраїль, Велика Британія, Італія, Австрія, Бельгія, Іспанія, Польща.