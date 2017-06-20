Порошенко обговорив постачання зрідженого газу зі США

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Сторони також погодилися, що проект "Північний потік-2" несе загрозу для енергетичної безпеки України

Президент Петро Порошенко обговорив із міністром енергетики США Ріком Перрі можливість постачання в Україну зрідженого газу зі США. Про це повідомила прес-служба президента.

"Були обговорені питання реалізації спільних проектів у атомній енергетиці, галузі видобутку енергоносіїв в Україні, а також можливості постачання альтернативних видів палива, зокрема зрідженого газу із США", - повідомили у прес-службі.

Повідомляють, що пан Порошенко цікавився залученням сучасних американських технологій у сфері енергетики.

Сторони також погодилися, що проект "Північний потік-2" несе загрозу "для енергетичної безпеки України і Європи".