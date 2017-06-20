Меттіс: "США залишаються на позиціях підтримки України"

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Петро Порошенко та Джеймс Меттіс обговорили ситуацію на Донбасі та наголосили на дотриманні міжнародного порядку. Про це повідомляють на сайті українського президента.

Пан Порошенко підкреслив "важливість зміцнення трансатлантичної єдності та солідарності" та "закликав до збереження єдиного міжнародного фронту у політиці санкцій проти РФ допоки не буде відновлено територіальну цілісність та суверенітет України, включно з Кримом".

Копирайт изображения www.president.gov.ua Image caption Джеймс Меттіс підтримав збереження санкцій щодо Росії, зазначили у президента Порошенка

Джеймс Меттіс звернув увагу на значний прогрес, який здійснила Україна у сфері безпеки та оборони, зазначили на сайті президента.

"Навіть перед обличчям загрози агресії, кібератак та іншого ваша країна демонструє стійку відданість і робить багато. США залишаються на позиціях підтримки України", - наголосив пан Меттіс.