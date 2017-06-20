Алжир: чоловіка посадили за дитину у вікні
В Алжирі суд засудив чоловіка до двох років в'язниці за те, що він вивішував свого малого сина з вікна багатоповерхівки, щоб зібрати "лайки" у Facebook.
Батько опублікував фото того, як він тримає малюка з вікна багатоповерхового будинку з підписом: "1000 лайків, або я його випущу".
Це підштовхнуло інших користувачів мережі вимагати арешту батька за наругу над дитиною.
В неділю чоловіка заарештували.
Його звинуватили в тому, що своїми діями він поставив під загрозу життя дитини, каже алжирська поліція.
Не названий чоловік тримав дитину підвішеною з вікна на 15-му поверсі будинку в столиці країни, Алжирі, повідомив сайт Аль-Арабія.