Саудівський король змінив спадкоємця престолу

Копирайт изображения Reuters Image caption Мухаммед ібн Салман вважається найвпливовішою людиною в Саудівській Аравії

Король Саудівської Аравії призначив свого сина, міністра оборони Мухаммеда ібн Салмана новим спадкоємцем престолу, а також заступником прем'єр-міністра.

Попередній кронпринц, племінник короля, 57-річний Мухаммед ібн Наїф був позбавлений титула і звільнений з посади міністра внутрішніх справ.

Телеканал Al Arabiya повідомляє, що король закликав саудитів присягнути на вірність новому наслідному принцу в середу ввечері у Мецці.

Ібн Наїф багато років очолював антитерористичну діяльність в країні, зокрема, він керував боротьбою з екстремістською організацією "Аль-Кайда".

Агенція AFP з посиланням на іноземного дипломата повідомляє, що Мухаммед ібн Наїф останнім часом ставав дедалі слабшим як політик, поступово втрачав повноваження і вплив.

Як повідомляє агенція Reuters, він уже присягнув на вірність новому кронпринцу.

Як зазначає Bloomberg, призначення ібн Салмана дасть йому більше можливостей реалізувати свій план зі скорочення залежності королівства від видобутку нафти.

Він очолює військову операцію коаліції під проводом Саудівської Аравії в Ємені, а також вважається однією з ключових фігур у конфлікті арабських країн і Катару.