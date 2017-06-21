Вночі стався вибух біля магазину в центрі Києва - поліція

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Вночі біля магазину в Шевченківському районі Києва стався вибух, але жодних жертв немає, повідомила прес-служба поліції Києва.

За повідомленням, інцидент стався близько 1:00.

В результаті вибуху пошкоджене скло, вхідні двері, ролети магазину й сусідніх кіосків.

"Правоохоронці ретельно обстежили територію, вилучили речові докази, які направлені на експертизу для встановлення, який саме предмет вибухнув, опитали свідків та очевидців події", - наголосили в поліції.

Зараз поліція встановлює підозрюваних і з'ясовує мотиви злочину, за фактом вибуху відкрита справа за статтею про хуліганство.