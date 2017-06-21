ДСНС: будівлі, яка горіла на Хрещатику, загрожує руйнування

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Внаслідок пожежі, яка напередодні сталася у Києві на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького, будівлі загрожує часткове руйнування, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У вівторок в Києві горів колишній центральний гастроном, але пожежу вдалося ліквідувати.

Як повідомили в ДСНС Києва, згоріли будівельні матеріали, перегородки та перекриття між другим і третім поверхами, а також дах будівлі.

"Крім того, має місце загроза часткового руйнування будівлі, що може призвести до виникнення класифікаційної надзвичайної ситуації", - наголосили у службі.

Там також додали, що фахівці з'ясовують, чи справді ця будівля належність до реєстру "Пам'яток архітектури".

Зараз там продовжують працювати пожежно-рятувальні підрозділи, які займаються розбором та проливанням горілих конструкцій.

В результаті пожежі загиблих та травмованих немає, її причину встановлюють, додали в ДСНС.