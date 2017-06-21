Чому валізи розгойдуються з боку в бік?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пришвидшення більше за уповільнення може допомогти не дати валізі перевернутися

Брати у подорож двоколісну валізу - звична справа для багатьох.

Як і те, що часто, коли ви поспішаєте на поїзд чи літак, багаж починає розгойдуватися з боку в бік, ризикуючи перекинутися.

Вчені нарешті дослідили цю загадку повсякденної фізики і кажуть, що пришвидшення, а не уповільнення, може вирішити проблему.

Ще одна порада: нахилити ручку валізи якомога нижче до землі.

Аби зрозуміти, чому валізи виходять з-під контролю, французькі вчені використовували бігову доріжку.

У разі наїзду на вибоїну меншим коливанням сприяє якраз пришвидшення руху валізи.

"Таким чином, слід рухатися швидше, а не повільніше, щоб ослабити амплітуду коливань", - пояснили вчені.

Результати дослідження, опубліковані в HRoyal Society Proceedings A, матимуть важливі практичні наслідки, оскільки вони актуальні не лише для такої банальної конструкції, як валіза, а й для усіх видів транспорту з двома колесами чи лопатями.

Наприклад, для двоколісного трейлера або, можливо, літака, кажуть науковці.

Вони пояснюють, що з технічної точки зору механічна нестабільність обумовлена ​​головним чином тим, що існує зв'язок між поступальним та обертальним рухом валізи.

Це відбувається тому, що два колеса закріплені разом на стержні.

У квітні вчені вирішили ще одну проблему повсякденної фізики - чому шнурівки постійно розв'язуються.

Результати дослідження також виявилися важливішими, ніж здається, оскільки, приміром, мали практичне застосування для таких структур, як ДНК.