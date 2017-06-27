ГПУ: вирок у "мукачівській справі" занадто м'який

Копирайт изображения pravyysektor.info Image caption Обвинувачені у злочинах вийшли із СІЗО майже через два роки після затримання

Генеральна прокуратура вивчає і може оскаржити виправдальний вирок Мукачівського суду в справі чотирьох бійців "Правого сектора", звинувачених у стрілянині 11 липня 2015 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця ГПУ Лариса Сарган.

"Державні обвинувачі вважають таке рішення занадто м'яким. Після детального вивчення повного тексту вироку Мукачівського міськрайонного суду буде прийнято рішення про його можливе оскарження", - написала речниця ГПУ.

Мукачівський міжрайонний суд Закарпатської області у понеділок виправдав чотирьох бійців ПС. Під час судового засідання з них зняли звинувачення через відсутність доказів.

Чотирьох членів "Правого сектора" - Володимира Бурчу, Сергія Деяка, Романа Мунчака та Родіона Горбенка - звинувачували за вісьмома статтями Кримінального кодексу: умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне легке тілесне ушкодження, погроза вбивством, умисне знищення або пошкодження майна, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, бандитизм, блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

16 травня сторона обвинувачення зняла звинувачення у вчиненні терористичного акту. Після цього їх випустили із СІЗО на поруки депутата парламенту Володимира Головка та мера міста Сколе Львівської області Володимира Москаля.

Від часу трагічних подій, що розгорнулися у Мукачівському районі, минуло майже два роки.

У липні 2015 року активісти "Правого сектора" приїхали до офісу депутата парламенту з групи "Воля народу" Михайла Ланьо. Стався збройний конфлікт із охоронцями, внаслідок якого загинуло троє людей, близько 10-ти були поранені.

Копирайт изображения EPA Image caption У МВС України твердили, що 15-20 бійців "Правого сектору" застосовували гранатомет та іншу зброю і знищили два міліцейських авто

Коли на місце події приїхала міліція, активісти "Правого сектору" підірвали димову гранату і намагалися втекти. Спроби зупинити їх на міліцейському посту також закінчилися перестрілкою. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також твердив, що бійці застосували гранатомет і знищили два міліцейських автомобіля.

Кілька днів поспіль півтора десятка активістів "Правого сектору" не виконували вимог СБУ здатися і переховувалися у прилеглих до Мукачева лісах.

Вони твердили, що складуть зброю лише за умови виконання їхніх вимог, серед яких були: відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, керівництва закарпатської міліції, а також "негайний публічний арешт" депутата Михайла Ланьо.

У той же час, представники правоохоронних органів, місцеві політики та депутати Верховної Ради припускали, що причиною конфлікту стали спроби поділити сфери впливу у "контрабандному бізнесі" на Закарпатті.

Копирайт изображения AFP Image caption Активісти "Правого сектору" твердили, що двоє їхніх бійців загинули

У "Правому секторі" тоді повідомляли, що вони прийшли до офісу Михайла Ланьо, аби "навести лад із контрабандою сигарет". Вони також твердили, що міліція перевищила свої повноваження.

Михайло Ланьо заявляв, що представники "Правого сектору" прийшли, аби попросити грошей на лікування своїх поранених бійців в санаторії, а чому сталася стрілянина, він не знає. Водночас, пан Ланьо припускав, що "Правий сектор" вчинив "провокацію" в інтересах депутата парламенту Віктора Балоги, але сам Балога такі звинувачення відкидав.

Президент Петро Порошенко назвав причиною конфлікту в Мукачеві перерозподіл потоків контрабанди.

Юрій Луценко, на той час - керівник фракції БПП у парламенті, звинуватив депутата Михайла Ланьо у "злочинній діяльності". Юрій Луценко посилався на інформацію, якою він володів ще з часів керівництва міністерством внутрішніх справ.

"Події у Мукачеві стали точкою зіткнення двох злоякісних явищ: незаконних формувань бойовиків і укоріненої мафії", - написав два роки тому Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.