Рада не схвалила зміни до бюджету в цілому

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Верховна Рада підтримала у першому читанні запропоновані урядом зміни до бюджету. Проте для ухвалення законопроекту в цілому голосів парламентарів забракло.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман намагався переконати депутатів у тому, що цей законопроект є невідкладним. За його словами, гальмування із ухваленням змін до бюджету може спровокувати кризу неплатежів за комунальні послуги, оскільки черговий розгляд законопроекту може відбутися вже після парламентських канікул, що починаються за тиждень.

Уряд запропонував змінити цьогорічний бюджет, збільшивши видатки за рахунок понадпланових податкових надходжень. Зокрема, йдеться про збільшення доходів бюджету майже на 26 млрд грн., а видатків - на 27 млрд грн.

Левову частку видатків після змін до бюджету уряд планував спрямувати на виплату комунальних субсидій та безпеку.

У першому читанні "за" законопроект проголосували 264 депутати, а в цілому - лише 204. Парламентарі отримали законопроект від уряду лише вранці, і одразу ж внесли його до порядку денного.

Звідки кошти?

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, перегляд доходів бюджету вдалося зробити переважно завдяки:

понад 7 млрд грн доходів від податку на доходи фізичних осіб, які, як пояснюють в уряді, з'явилися за рахунок підвищення мінімальної зарплати,

доходів від податку на доходи фізичних осіб, які, як пояснюють в уряді, з'явилися за рахунок підвищення мінімальної зарплати, понад 4,6 млрд грн за рахунок збільшення доходів і дивідендів від "Нафтогазу", оскільки компанія стала прибутковою,

за рахунок збільшення доходів і дивідендів від "Нафтогазу", оскільки компанія стала прибутковою, збільшення надходжень від імпортного ПДВ і мит,

збільшення рентної плати на видобування нафти через очікування, що на світових ринках її ціна зросте до 53 доларів за барель (нині вона є майже на 10 доларів нижчою).

Куди витратять?

Більша частина додаткових видатків - понад 14 млрд грн - піде на виплату субсидій. Їх загальна сума у бюджеті на 2017 рік тепер сягне понад 61 млрд грн..

Видатки на оборону і безпеку мають зрости на понад 2,6 млрд грн, але основана частина цієї суми - 1,5 млрд грн. - призначена Національній поліції. Решту отримають Мінборони, СБУ, ДСНС, Прикордонна служба та Головне управління розвідки.

Заплановані також і додаткові витрати на медицину (зокрема, і на програму "Безкоштовні ліки") на загальну суму у понад 1,3 млрд грн.

800 млн грн. отримає "Укравтодор" - "з метою розбудови автомобільного маршруту за напрямком Балтійське море - Чорне море".