Кучма: обмін полоненими мають почати до 5 липня

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Леонід Кучма повідомив, що на засіданні групи, яке відбулося напередодні, сторони домовились узгодити список полонених і почати обмін до 5 липня.

"Є ще розбіжності щодо цього списку, але процес верифікації завершено, всі з цим погодилися", - сказав пан Кучма журналістам, повідомляє "Інтерфакс".

За його словами, до наступної зустрічі, яка відбудеться 5 липня, сторони домовилися вирішити ці проблеми і почати обмін.

У квітні представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила про 126 полонених, яких утримують на сході України.