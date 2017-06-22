На Донбасі кількість заручників зросла до 132 - Геращенко

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Кількість українських заручників, яких утримують бойовики на Донбасі зросла до 132 людей. Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила "5 каналу".

За її словами, не варто чекати обміну 5 липня: по завершенню верифікації бойовики ще раз захочуть узгодити перелік полонених.

"Ми бачимо, що зростає кількість українських заручників, і зараз в цьому списку і журналіст, і цивільні особи, яких хапають за проукраїнську позицію. Натомість друга сторона не підтверджує наявність багатьох осіб із цього списку", - повідомила пані Геращенко.

Вона також наголосила, що представники ОРДО і ОРЛО вимагають обміняти людей, які не мають "відношення до Мінського процесу".

У четвер екс-президент України, представник України у ТКГ Леонід Кучма висловив сподівання, що список полонених узгодять до 5 липня.