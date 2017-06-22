У Москві в каналізації загинули п'ятеро людей

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Під час профілактичних робіт в каналізації на заході Москви загинули п'ятеро людей через задимлення, повідомляє Слідчий комітет Росії (СКР).

"За попередніми даними, роботи вели шестеро людей, п'ятеро загинули на місці. Точну кількість жертв уточнюють", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Раніше офіційно підтверджували смерть трьох ремонтників у каналізації на вулиці Боженка через задимлення.

У СКР також додали, що вибухів за вказаною адресою не було.

За даними ТАСС, в каналізації стався вибух газоповітряної суміші, через який і загинули п'ятеро людей.

Джерело "РИА Новости" повідомило, що серед загиблих двоє громадян Киргизії, двоє громадян України і один громадянин Росії.

Слідчий комітет почав перевірку за фактом загибелі ремонтників