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Київрада заборонила ловити безпритульних котів на території Києва. За це рішення проголосували 81 з 90 депутатів.

Чиновники заборонили відловлювати котів за винятком випадків, коли тварин потрібно стерилізувати, зробити щеплення, прилаштувати до нових власників.

Також документ передбачає, що комунальні підприємства не мають створювати перешкод для котів під час ловлі гризунів. Також тваринам мають надавати доступ до підвальних приміщень.

Це рішення також зобов'язує ЖЕКи, ЖБК та ОСББ перевіряти підвали та горища, аби не закривати там котів, і щоб це не призвело до їхньої загибелі.

Профільні організації - комунальні підприємства "Притулок для тварин" та "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" - мають провести стерилізацію безпритульних котів.

У лютому комісія з питань ЖКГ підтримала петицію про визнання бездомних котів частиною міської екосистеми та надання їм необхідного захисту. Раніше цю петицію підтримали понад 10 тисяч громадян.