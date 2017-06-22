Страйк у Греції спричинив кризу зі сміттям і сморід

Копирайт изображения EPA Image caption Мерія Афін просить мешканців міста не виносити їхнє сміття

У містах Греції вже кілька днів накопичується сміття, бо працівники комунальних служб оголосили страйк через плани щодо скорочень їхніх робочих місць.

Туристичні райони Афін найбільше потерпають від страйку.

Проблеми виникли також у північному грецькому місті Салоніки і на острові Корфу.

Протестувальники пройшли великою колоною до міністерства внутрішніх справ Греції в центрі Афін.

Це стало кульмінацією 24-годинного страйку комунальних служб.

Страйкарі кажуть, що після закінчення терміну дії нинішніх контрактів без роботи залишаться до 10 тисяч комунальників.

У четвер демонстранти підпалили купу сміття біля міністерства внутрішніх справ і закидали будівлю фарбою.

Поліція особливого призначення застосувала сльозогінний газ, щоб не допустити штурму міністерства.

Вже багато днів представники профспілки комунальних служб не пропускають вантажівки зі сміттям на головні полігони.

Внаслідок цього деякі грецькі вулиці перетворилися на великі сміттєзвалища.

Затискаючи носа в Афінах - Костас Каллергіс, BBC News

Проїжджаючи центральними районами Афін сьогодні вранці, неможливо не помітити куп сміття на кожному кроці.

Пішоходи затискають носи, проходячи повз барикади викинутого сміття, а часом переходять на інший бік вулиці.

Біля ресторанів становище гірше, бо там щодня викидають багато харчових відходів.

Греки в минулому вже мали подібні страйки і намагаються не виносити сміття на вулицю під час спеки якомога довше.

Але хвиля спекотливої погоди на вихідні означає, що прогулянка і для афінян, і для туристів стане недоступною "розкішшю".

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Температура в Афінах у четвер сягала 32C, а найближчими днями, за прогнозами, стовпчики термометра піднімуться ще вище.

Міська влада просить жителів міста і власників ресторанів не виносити сміття на вулиці.

Проблема грецького уряду в тому, що його спроби подовжити контракти тимчасових комунальних працівників у судах визнано неконституційними.

Міністр внутрішніх справ Панос Скурлеті пообіцяв профспілкам знайти вирішення проблеми, надавши 2,5 тисяч працівників на тимчасових контрактах постійну роботу.