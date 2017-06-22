Луценко: затримано головного редактора "Страна.ua" Гужву

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Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що затримано головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужву.

За його словами, пан Гужва "вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компроментуючих матеріалів на чинного політика".

Гепрокурор також повідомив, що "у слідства наявні відео та аудіо докази".

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У четвер увечері пан Гужва повідомив про обшук у редакції видання "за сфальсифікованою справою".

Заступниця пана Гужви Світлана Крюкова повідомила на Facebook, що обшук проводять співробітники СБУ, "їх до 20 осіб, вхід закритий", а також Нацполіція.

За її словами, у редакції на момент обшуку перебувало троє співробітників, у тому числі пан Гужва.