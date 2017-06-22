Мей пропонує громадянам ЄС посвідку на проживання у Британії

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Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей запропонувала лідерам країн ЄС надати всім громадянам цих країн, які прожили у Сполученому Королівстві не менше п'яти років, постійну посвідку на проживання.

Цей статус дозволить цим особам і після виходу Британії із ЄС без перешкод жити в країні і користуватися державними послугами освіти і охорони здоров'я, а також соціальними пільгами.

Поки не зрозуміло, відколи рахуватимуть п'ятирічний термін перебування у країні.

Пані Мей підкреслила, що її пропозиція діє, якщо такі ж права нададуть британським громадянам, які живуть в інших країнах ЄС.

Як зазначає редактор відділу політики BBC Лора Кунсберг, Тереза Мей під час звернення до лідерів країн ЄС, зазначила, що не хоче, аби громадяни ЄС, які живуть у Британії, виїжджали зі Сполученого Королівства. За словами прем'єра, це може призвести до поділу сімей.

На думку пані Мей, її пропозиція гарантує визначеність трьом мільйонам європейців, які вже побудували кар'єру в Британії, мають сім'ю і внесли свій внесок у благополуччя британського суспільства.