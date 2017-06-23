У будівлі на Хрещатику, де була пожежа, тліла балка

Копирайт изображения UNIAN Image caption У вівторок на вулиці Хрещатик 40/1 сталася пожежа, рятувальники гасили її декілька годин

У столиці на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького, де у вівторок горіла будівля колишнього Центрального гастроном, тліла одна із балок.

Про це BBC Україна повідомила речниця ДСНС у Києві Світлана Водолага.

За її словами, на третьому поверсі будівлі "тліла балка на площі 2 кв.м".

Пані Водолага також зазначила, що через пожежу, яка сталася у вівторок, у будівлі провалився дах.

Під час гасіння, через велику кількість води, у будинку в деяких місцях впали перекриття, уточнила також речниця ДСНС.