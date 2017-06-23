У будівлі на Хрещатику, де була пожежа, тліла балка
- 23 червня 2017
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У столиці на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького, де у вівторок горіла будівля колишнього Центрального гастроном, тліла одна із балок.
Про це BBC Україна повідомила речниця ДСНС у Києві Світлана Водолага.
За її словами, на третьому поверсі будівлі "тліла балка на площі 2 кв.м".
Пані Водолага також зазначила, що через пожежу, яка сталася у вівторок, у будівлі провалився дах.
Під час гасіння, через велику кількість води, у будинку в деяких місцях впали перекриття, уточнила також речниця ДСНС.