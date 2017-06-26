Китай звільнив нобелівського лауреата, який захворів на рак

Копирайт изображения Reuters

У Китаї випустили з в'язниці лауреата Нобелівської премії миру Лю Сяобо - після того, як у нього виявили невиліковний рак печінки.

Правозахисника ув'язнили у 2009 році за звинуваченням у підбурюванні до підривної діяльності. Він закликав до більшої демократії в країні.

Адвокат пана Лю каже, що його лікують у шпиталі в провінції Ляонін.

Хворобу йому діагностували місяць тому. Цю інформацію підтвердив брат правозахисника, розповів ЗМІ адвокат.

Дружина нобелівського лауреата Лю Ся з 2010 року, відколи йому вручили премію, перебуває під домашнім арештом. Хоча звинувачень їй так і не висунули.

61-річний Сяобо був одним із лідерів протестів на площі Тяньаньмень у 1989 році.

Влада не пояснювала, чому обмежила пересування його дружини.

У Нобелівському комітеті називали Лю Сяобо "найголовнішим символом" боротьби за права людини в Китаї.

Він так і не забрав свою премію - під час вручення його стілець залишився порожнім.