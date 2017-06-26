Макрон спрогнозував, коли буде зустріч "нормандської четвірки"

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Зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Франція, Німеччина) може відбутися або наприкінці червня, або на початку липня, заявив французький президент Еммануель Макрон.

"Питання про дату вирішується. Це буде або кінець червня, або початок липня. Зараз ми вчотирьох у найближчі години будемо вирішувати", - сказав пан Макрон після зустрічі у Парижі з президентом України Петром Порошенком.

Він також зазначив, що під час цієї зустрічі сподівається на обговорення нових умов для вирішення конфлікту на Донбасі.

"Можна намагатися трішечки змінювати методику.., а не звикати до безрезультатної дискусії", - додав пан Макрон.

"Агресія виходить з Росії"

Французький президент також сказав, що хоче отримати доповідь спецмісії ОБСЄ про реальну ситуацію на кордоні України і Росії.

Він також додав, що "агресором" на сході України є Росія і це є загальновідомим фактом.

Ми визнаємо, що анексія Криму є незаконною, значить, ми всі знаємо, хто розв'язав війну. Емманюель Макрон,, президент Франції

"Агресія виходить з Росії, тобто агресором є не Україна. Також ми визнаємо, що анексія Криму є незаконною, значить, ми всі знаємо, хто розв'язав війну і хто створив цю ситуацію", - зауважив він.

Москва неодноразово заперечувала свою пряму участь у конфлікті на сході України.

У свою чергу пан Порошенко сказав, що проекти рішень "нормандського формату", які можуть отримати назву "формула Макрона", можливо, стануть планом "деокупацію" Донбасу.

"Мені дуже імпонує підхід президента (Макрона. - Ред.), орієнтований на результат", - зауважив він.

Наприкінці травня Еммануель Макрон зустрівся у Версалі з російським президентом Володимиром Путіним.