Макрон: Анна Ярославна - приклад "давніх стосунків" Франції з Києвом

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Президент Франції Еммануель Макрон згадав про роль дочки київського князя Анни Ярославни у встановленні "давніх стосунків" між Україною і Францією. Про це він сказав після зустрічі з українським президентом Петром Порошенком.

"Між нашими двома країнами є дуже давні стосунки, дуже глибока історія", - наголосив пан Макрон.

"Ви цьому присвятили деякий час сьогодні, щоб віддати належне Анні Київській. Ви показали, наскільки важлива ця історія XI століття, наскільки глибоко вкорінені наші давні стосунки", - сказав він, звернувшись до пана Порошенка.

Наприкінці травня під час візиту до Парижа російський президент Володимир Путін назвав шлюб дочки київського князя Анни Ярославни з королем Франції фактичним початком російсько-французьких відносин.

Ця ремарка спровокувала суперечку між користувачами соцмереж та "війну правок" у Вікіпедії, де проукраїнські та проросійські користувачі намагалися затвердити приналежність Анни Ярославни до української чи російської історії.