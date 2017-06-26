Шлапак збирається піти з посади голови "Приватбанку"

Копирайт изображения Alamy Image caption Олександр Шлапак очолив "Приватбанк" одразу після його переходу в державну власність.

Голова правління "Приватбанку" Олександр Шлапак планує завершити "антикризову каденцію" в банку, повідомила наглядова рада банку.

Як зазначили там, пан Шлапак "виконав у повній мірі" завдання зі стабілізації ситуації в банку й проведення аудиту фінансового стану і "найближчим часом планує завершити антикризову каденцію на посаді голови правління".

Наглядова рада може розглянути його заяву наприкінці липня.

Олександр Шлапак очолив "Приватбанк" одразу після його переходу в державну власність.