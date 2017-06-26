У Києві обіцяють повернути гарячу воду

Копирайт изображения DIBYANGSHU SARKAR/AFP

Жителі трьох районів Києва отримають гарячу воду 27 червня, пообіцяли в мерії.

За словами заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Пантелеєва, зараз триває запуск обладнання на ТЕЦ-6.

"Завтра відбудеться під'єднання навантаження, і райони, що досі залишалися без гарячої води, отримають послугу", - сказав він у понеділок.

Чиновник додав, що цього разу "Нафтогазу", "Укртрансгазу" та ПАТ "Київенерго" вдалося домовитися, і щоб ситуація не повторювалася, "необхідно забезпечити стабільність взаєморозрахунків за спожиті комунальні послуги".

Наприкінці травня "Київтрансгаз" через борги припинив постачати газ на ТЕЦ-6, що забезпечує теплом Троєщину, Оболонь та Поділ.

Повернути гарячу воду обіцяли вже кілька разів.

Минулого тижня у Київраді повідомили, що вирішили припинити угоду із "Київенерго" після завершення наступного опалювального сезону.