Над українськими посольствами піднімуть прапор кримських татар

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Кримськотатарський прапор у понеділок розвиватиметься над будівлями посольств і представництв України за кордоном, повідомила перша заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

"Прапор кримських татар буде піднято на кожному посольстві сьогодні", - заявила вона.

26 червня відзначають день кримськотатарського прапора.

За словами пані Джапарової, "сьогодні це не просто прапор кримських татар... Це сьогодні символ опору і відданості Україні, сьогодні він є символом України в Криму".

З нагоди свята у Києві проведуть автопробіг з кримськотатарськими та державними прапорами України з правого берега на лівий - про це повідомив представник меджлісу Риза Шевкієв.

Також у центрі укранської столиці проведуть ходу із полотнищем, зшитим із кримськотатарських прапорів, мітинг, дитячі конкурси.

"День кримськотатарського прапора відзначатиметься всюди, де є кримські татари", - додав пан Шевкіев.

День кримськотатарського прапора відзначають із 2010 року.