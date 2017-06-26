Суд в Іспанії наказав ексгумувати тіло Сальвадора Далі
- 26 червня 2017
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Суд у Мадриді наказав ексгумувати тіло іспанського художника Сальвадора Далі, аби отримати зразки у рамках судового розгляду про його батьківство, повідомляють іспанські ЗМІ.
Раніше іспанка Пілар Абель заявила, що художник - її батько.
За її словами, 1955 року він мав роман із покоївкою.
У своєму рішенні суддя заявив, що особистих речей Сальвадора Далі, які б можна було використати для тесту на батьківство, немає.
Художник-сюрреаліст помер в Іспанії 1989 року.