Суд в Іспанії наказав ексгумувати тіло Сальвадора Далі

Суд у Мадриді наказав ексгумувати тіло іспанського художника Сальвадора Далі, аби отримати зразки у рамках судового розгляду про його батьківство, повідомляють іспанські ЗМІ.

Раніше іспанка Пілар Абель заявила, що художник - її батько.

За її словами, 1955 року він мав роман із покоївкою.

У своєму рішенні суддя заявив, що особистих речей Сальвадора Далі, які б можна було використати для тесту на батьківство, немає.

Художник-сюрреаліст помер в Іспанії 1989 року.