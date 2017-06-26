Росія погрожує заблокувати мессенджер Telegram

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мессенджер Telegram дозволяє групам до 5000 людей безкоштовно пересилати повідомлення, документи, відео та фотографії.

Російська ФСБ заявила, що нападник, який у квітні вчинив вибух у метро Санкт-Петербурга, вбивши 15 людей, використовував мобільний мессенджерTelegram.

Влада Росії погрожує заблокувати додаток, творцем кого є Павло Дуров, за відмову виконувати нові вимоги російського законодавства про поширення інформації.

Пан Дуров відмовився від вимог Роскомнагляду надати доступ до зашифрованих повідомлень у додатку.

Telegram налічує близько 100 мільйонів користувачів. Цей мессенджер використовувало угруповання "Ісламська держава" та його прибічники.

"ІД" використала мессенджер, аби оголосити про свою причетність до нападів у районі Лондонського мосту, який відбувся минулого місяця.

Додатком також користувалися джихадисти у Франції та на Близькому Сході. Хоча сама компанія наголошує, що працює над тим, аби блокувати чати, які використовують прибічники "ІД".

Копирайт изображения Getty Images Image caption На думку Павла Дурова, блокування месенджерів не допоможе в боротьбі з тероризмом

Мессенджер Telegram дозволяє групам до 5000 людей безкоштовно пересилати повідомлення, документи, відео та фотографії.

Тепер ФСБ заявила, що виконавець теракту в Санкт-Петербурзі використовував Telegram для зв'язку із "зарубіжним куратором".

"Найбільш активно члени міжнародних терористичних організацій на території РФ використовують Telegram, що надає можливість зловмисникам створювати секретні чати з високим рівнем шифрування переданої інформації ", - кажуть представники російських спецслужб.

За кілька годин до цього Павло Дуров заявив, що російська влада вимагала від нього надати спецслужбам доступ до зашифрованої кореспонденції користувачів мессенджера, а він відмовився.

Вибух у метро Петербурга стався 3 квітня. Його жертвами стали 16 людей, десятки були поранені.

У ФСБ згодом заявили, що слідство встановило замовників вибуху, але деталей не повідомили.