Суд у США частково розблокував міграційний указ Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption У січні міграційний указ Дональда Трампа спровокував масові протести в американських аеропортах

Верховний суд США частково скасував блокування указів президента Дональда Трампа про заборону в'їзду в країну громадян з шести країн Близького Сходу.

Водночас суд дав можливість набути чинності деяким положенням одного з цих указів.

Судді заявили, що у жовтні вирішуватимуть, чи підтримувати політику пана Трампа щодо мігрантів.

Незабаром після вступу на посаду Дональд Трамп призупинив на 90 днів в'їзд у США для громадян шести країн з переважно мусульманським населенням, а також на 120 днів - в'їзд для біженців.

У понеділок Верховний суд постановив, що указ про обмеження на в'їзд не можна застосовувати до тих, хто має давні стосунки з людьми або підприємствами у США.

Антиміграційні укази президента США спровокували різку критику з боку правозахисників й міжнародних організацій, в тому числі з боку ООН.