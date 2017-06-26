Фірма припиняє продаж обшивки, яка посприяла пожежі в Лондоні

Копирайт изображения Reuters Image caption Лондонська поліція підтвердила, що зовнішня обшивка будинку дійсно не відповідала вимогам пожежної безпеки

Американська компанія Arconic, яка постачала облицювальні панелі, що стали головною причиною швидкого поширення пожежі в багатоповерхівці "Гренфелл-тауер" у Лондоні, оголосила, що припиняє продажі цих виробів для покриття фасадів.

Компанія заявила про це після того, як у неділю уряд Британії повідомив, що облицювання 60-ти багатоповерхових житлових будинків у 25-ти районах Англії не пройшло пожежну перевірку на займистість.

В результаті пожежі у висотці "Гренфелл-тауер" на заході Лондона загинули щонайменше 79 людей.

Лондонська поліція підтвердила, що причиною пожежі стало загоряння холодильника в одній з квартир.

У поліції також підтвердили, що зовнішня обшивка будинку дійсно не відповідала вимогам пожежної безпеки.

За свідченнями очевидців, вогонь швидко поширився по всій висоті будівлі одразу після того, як загорілося облицювання фасаду.

Слідство припускає, що під час торішнього ремонту "Гренфелл-тауер" компанія-підрядник облицювала будинок не вогневитривалими, а більш дешевими панелями з легкозаймистою основою з пластика.