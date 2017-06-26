Утікача з в'язниці в Арканзасі впіймали через 32 роки

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У місті Спрінгдейл американського штату Арканзас упіймали в'язня, який втік з місцевої в'язниці понад 30 років тому.

Стівен Дішман відбував семирічний термін за крадіжку зі зламом.

Його засудили в грудні 1984 року і він мав право на умовно-дострокове звільнення в грудні 1987 року.

Проте у травні 1985 року Дішман втік. Усі ці 32 роки він перебував у розшуку. Впіймали його в тому ж штаті, де він і відбував покарання.

Як повідомили у прес-службі Департаменту виправних установ штату Арканзас, Дішман, якому зараз вже 60 років, муситиме відсидіти у в'язниці невідбутий термін.

Крім того, йому можуть висунути нові звинувачення у зв'язку з втечею.

Зараз у списку розшукуваних владою штату є імена ще чотирьох утікачів з в'язниць.

За інформацією на сайті Департаменту виправних установ штату, рекордсменом за тривалістю перебування на свободі після втечі є чоловік на ім'я Віл Лі, засуджений за крадіжку: він втік з в'язниці у липні 1984 року.