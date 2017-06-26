МЗС Білорусі викликало посла України Кизима

Копирайт изображения facebook.com/UkrEmbMinsk Image caption Посол України в Білорусі Ігор Кизим

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима через висловлювання про військові навчання. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Білорусі.

У повідомленні йдеться, що посол зробив заяву у ЗМІ щодо навчання "Слов'янське братерство-2017".

"Послу України було вказано на те, що зроблені ним заяви не відповідають високому рівню дружніх відносин між Республікою Білорусь і Україною, є некоректними і містять необгрунтовані звинувачення Республіки Білорусь у недотриманні заходів довіри і безпеки в регіоні ОБСЄ", - заявляють білоруські дипломати.

У МЗС Білорусії вважають, що навчання провели згідно з нормами міжнародного права і зобов'язаннями Білорусі в рамках ОБСЄ, а до українських колег вони демонструють "військову довіру і відкритість".

При цьому зазначається, що "представники апарату військового аташе Білорусі в Україні з 2013 року не запрошувалися на жодне з військових багатонаціональних або національних навчаннь, що проводилися на українській території".

Також наголошується, що білоруська сторона розраховує на продовження конструктивного діалогу в сфері оборони і безпеки в регіоні.

Як повідомляють ЗМІ, посол України, коментуючи білорусько-російсько-сербські навчання "Слов'янське братерство-2017", закликав Мінськ до відкритості під час навчань.

"Нам влаштували показовий фарс", - заявив пан Кизим.