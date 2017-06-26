Аль-Каїда звільнила заручника Густафссона після шести років
Йохана Густафссона, якого "Аль-Каїда" утримувала у Малі з 2011 року, звільнили, повідомляє шведський уряд.
Пану Густафссону 42 роки, він летить до Швеції із Африки, заявила в понеділок голова МЗС Британії Марго Вальстрем.
Пані Вальстрем зазначила, що пан Густафссон "у гарному настрої".
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Вона сказала, що звільнення шведа відбулося завдяки "великим зусиллям" та співпраці шведського міністерства закордонних справ, поліції та "іноземних органів".
"З величезним задоволенням я можу оголосити, що Йохана Густафссона звільнили", - додала пані Вальстрем.
Його взяла в заручники разом із двома іншими чоловіками "Аль-Каїда ісламського Магриба" у Малі в 2011 році.
Пана Густафссона викрали разом зі Стівеном Малколмом із Південної Америки та голландцем С'яаком Рійке, якого відпустили у 2015 році.