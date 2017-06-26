Аль-Каїда звільнила заручника Густафссона після шести років

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Йохан Густафссон почувається добре після звільнення

Йохана Густафссона, якого "Аль-Каїда" утримувала у Малі з 2011 року, звільнили, повідомляє шведський уряд.

Пану Густафссону 42 роки, він летить до Швеції із Африки, заявила в понеділок голова МЗС Британії Марго Вальстрем.

Пані Вальстрем зазначила, що пан Густафссон "у гарному настрої".

Вона сказала, що звільнення шведа відбулося завдяки "великим зусиллям" та співпраці шведського міністерства закордонних справ, поліції та "іноземних органів".

"З величезним задоволенням я можу оголосити, що Йохана Густафссона звільнили", - додала пані Вальстрем.

Його взяла в заручники разом із двома іншими чоловіками "Аль-Каїда ісламського Магриба" у Малі в 2011 році.

Пана Густафссона викрали разом зі Стівеном Малколмом із Південної Америки та голландцем С'яаком Рійке, якого відпустили у 2015 році.