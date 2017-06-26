КДНР відмовляється від пропозиції Сеула щодо Олімпіади

Копирайт изображения Reuters Image caption Фото двох гімнасток із Північної та Південної Кореї, яке вони зробили під час змагань торік

Північна Корея відхилила пропозицію Південної про єдину команду на зимових Олімпійських іграх наступного року.

Новий президент Південної Кореї Мун Джаі-Ін підтримав пропозицію щодо співпраці із КДНР, яку раніше озвучив міністр спорту До Чен Хван.

Але Північнокорейський член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Чжан Юн відкинув ідею - заявивши, що не було часу для переговорів угоди.

Ігри у Пхьончхані, Південній Кореї пройдуть з 9 по 25 лютого.

Копирайт изображения AFP Image caption Південна Корея проводитиме зимові Олімпійські ігри у 2018 році

Обидві сторони все ж грали раніше у одній команді - на чемпіонаті світу з настільного тенісу 1991 року.

Проте пан Чжан сказав місцевим ЗМІ: "Ми проводили 22 раунди переговорів, аби створити таку спільну команду [настільного тенісу] ... на це пішло п'ять місяців".

"Це реальність, з якою ми стикаємося".

Міністр спорту Південної Кореї запропонував створити спільну команду. Ба більше, він виступив із пропозицією провести деякі змагання на гірськолижному курорті в Північній Кореї, аби зробити Олімпійські ігри 2018 "мирними".

Президент Лун, який виступає за розширення діалогу із сусідом Південною Кореєю, висунув ідею розширити єдину олімпійську команду.

Але пан Чжан із КНДР сказав, що ігри не треба використовувати у політичних цілях.

Південнокорейські чиновники заявили, що вони не відкидають ідею про співпрацю двох країн на Олімпіаді.

Обидві сторони технічно перебувають у стані війни, бо наприкінці Корейської війни в 1953 році вони не підписали мирний договір. Напруженість нещодавно зросла через запуски ракет Пхеньяном.