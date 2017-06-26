Ватикан занепокоєний через свого єпископа у Китаї

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Ватикан висловив "стурбованість" через одного із єпископів, якого "примусово вилучили" із його єпархії у Китаї, а потім затримали.

Китайського католицького єпископа Пітера Шао Жуміна затримала влада у травні, повідомив прес-секретар Ватикану Грег Бурке.

Сім'я священика не отримувала жодних відомостей про причини його вилучення від церкви чи його теперішнє місцезнаходження.

Відносини між Ватиканом та Китаєм були напружені через суперечки, хто може призначати єпископів у країні.

Пан Бурке сказав, що він "глибоко засмучений" через затримання єпископа у його єпархії у Веньчжоу, у південно-східній частині провінції Китаю Чжецзян.

За його словами, цей інцидент заважає зусиллям, які спрямували на досягнення порозуміння із китайською владою щодо статусу Церкви в комуністичній державі.

"Святий Престол сподівається, що єпископ Пітер Шао Жумін може якнайшвидше повернутися до своєї єпархії і йому дозволять виконувати служити у спокої", - сказав пан Бурке.

Також існують побоювання, що влада зможе натиснути на єпископа, аби підпорядковувати його комуністичній партії замість Ватикану.

Ці новини надходять на тлі недавніх повідомлень про те, що Ватикан та Пекін наближаються до історичної угоди, яка дозволить вибирати єпископа для 10 мільйонів китайських католиків.

Наразі у Китаї майже 100 католицьких єпископів, деякі схвалював Пекін, деякі Ватикан, а неофіційно багато кого схвалювали обидві сторони.

Угода між китайським урядом та Папою Франциском про право призначення єпископів у країні, буде позитивним кроком до відновлення дипломатичних відносин між Китаєм та Ватиканом.