На Закарпатті водій на Lexus збив прикордонника

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На Закарпатті на кордоні з Угорщиною, у пункті пропуску "Вилок" водій збив шлагбаум та травмував співробітника прикордонної служби. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

У автомобілі Lexus української реєстрації було двоє чоловіків. Під час контролю у прикордонників виникли підозри щодо підробки номера автомобіля.

За його словами, замість того, аби пройти перевірку, один з чоловіків сів за кермо та різко розвернувшись на великій швидкості поїхав на виїзд з пункту пропуску в бік України.

"Ще один почав заважати вартовому шлагбауму застосувати прилад для примусової зупинки автівки. Автомобіль на великій швидкості збив шлагбаум який рікошетом вдарив прикордонника", - пояснив пан Слободян.

Військовий із травмою перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує.

Він також повідомив, що прикордонники почали переслідування авто та затримали одного із чоловіків.