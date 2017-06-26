У Києві пограбували ювелірний магазин - поліція

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У Києві нападник під погрозою пістолета забрав прикраси з торгового залу магазину на вулиці Щербакова і втік, повідомила поліція міста.

Інцидент стався удень в понеділок, зазначено у повідомленні.

"На місці події правоохоронці попередньо встановили, що до торгового закладу зайшов невідомий чоловік і, погрожуючи пістолетом, забрав прикраси. Після цього він побіг у сторону станції метро "Нивки", - повідомила поліція.

Кількість викраденого і збитки, яких зазнав магазин, встановлюються.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи задля затримання зловмисника, додали в поліції.