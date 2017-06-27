США підозрюють Асада в підготовці нової хімічної атаки

Копирайт изображения Reuters Image caption Внаслідок ймовірної хімічної атаки у квітні в провінції Ідліб загинули щонайменше 80 людей

США виявили "потенційну підготовку" до нової хімічної атаки у Сирії і оприлюднили суворе попередження сирійському уряду.

Білий дім заявив, що спостерігає приготування, схожі на ті, які велися перед ймовірною хімічною атакою 4 квітня.

Тоді у Сирії загинули десятки людей, а президент США Дональд Трамп наказав завдати авіаудару по сирійській військовій базі.

В оприлюдненій заяві Вашингтон попереджає президента Башара Асада, що наступна хімічна атака обійдеться йому "дорогою ціною".

США підкреслили, що "нова атака із застосуванням хімічної зброї з боку режиму Асада" може призвести до "масового вбивства цивільних".

"Як ми раніше заявляли, США перебувають в Сирії для знищення" Ісламської держави" в Іраку і Сирії. Однак, якщо пан Асад скоїть ще одне масове вбивство із використанням хімічної зброї, він і його військові заплатять високу ціну", - йдеться в заяві Білого дому.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Асад заперечує причетність до хімічної атаки

За даними місцевих медиків, розпилення високотоксичного газу зарин у контрольованому сирійською опозицією населеному пункті Хан-Шейхун 4 квітня, призвело до загибелі 89 людей, серед яких 33 дітей і 18 жінок.

Офіційний Дамаск заперечує свою причетність до хімічної атаки.

У відповідь США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по аеродрому Шейрат. У Вашингтоні стверджують, що саме звідси вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку. Внаслідок ракетного удару загинуло, за різними даними, від шести до дев'яти людей.

Останні події спричинили зростання напруженості у регіоні між США та Росією, яка є союзником президента Асада.

Громадянська війна у Сирії, яка триває уже шість років, забрала життя понад 300 тисяч людей, понад п'ять мільйонів людей стали біженцями.

Озброєні ісламісти, зокрема угруповання "Ісламська держава" використовує конфлікт у Сирії для захоплення нових територій.