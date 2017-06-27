США підозрюють Асада в підготовці нової хімічної атаки
США виявили "потенційну підготовку" до нової хімічної атаки у Сирії і оприлюднили суворе попередження сирійському уряду.
Білий дім заявив, що спостерігає приготування, схожі на ті, які велися перед ймовірною хімічною атакою 4 квітня.
Тоді у Сирії загинули десятки людей, а президент США Дональд Трамп наказав завдати авіаудару по сирійській військовій базі.
В оприлюдненій заяві Вашингтон попереджає президента Башара Асада, що наступна хімічна атака обійдеться йому "дорогою ціною".
США підкреслили, що "нова атака із застосуванням хімічної зброї з боку режиму Асада" може призвести до "масового вбивства цивільних".
"Як ми раніше заявляли, США перебувають в Сирії для знищення" Ісламської держави" в Іраку і Сирії. Однак, якщо пан Асад скоїть ще одне масове вбивство із використанням хімічної зброї, він і його військові заплатять високу ціну", - йдеться в заяві Білого дому.
За даними місцевих медиків, розпилення високотоксичного газу зарин у контрольованому сирійською опозицією населеному пункті Хан-Шейхун 4 квітня, призвело до загибелі 89 людей, серед яких 33 дітей і 18 жінок.
Офіційний Дамаск заперечує свою причетність до хімічної атаки.
У відповідь США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по аеродрому Шейрат. У Вашингтоні стверджують, що саме звідси вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку. Внаслідок ракетного удару загинуло, за різними даними, від шести до дев'яти людей.
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Останні події спричинили зростання напруженості у регіоні між США та Росією, яка є союзником президента Асада.
Громадянська війна у Сирії, яка триває уже шість років, забрала життя понад 300 тисяч людей, понад п'ять мільйонів людей стали біженцями.
Озброєні ісламісти, зокрема угруповання "Ісламська держава" використовує конфлікт у Сирії для захоплення нових територій.