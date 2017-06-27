Доба на Донбасі минула без втрат - штаб АТО
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 18 разів обстрілювали позиції ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
Втрат серед українських військових в результаті обстрілів 26 червня не було.
На приморському напрямку бойовики за добу двічі відкривали вогонь. Вранці та вдень там було тихо, але близько 21:00 бойовики обстріляли українські укріплення в районі Водяного. Також стріляли біля Павлопіля.
На донецькому напрямку бойовики стріляли сім разів, в основному в районі Кам'янки і Авдіївки, також біля Луганського.
На луганському напрямку стріляли дев'ять разів: в районі Жовтого, Попасної, Новотошківського, Щастя, Кримського. Новоалександрівки та Новозванівки.
21 червня тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі підтримала ідею так званого "хлібного перемир'я".
Воно має діяти 24 червня - 31 серпня - на час збирання врожаю.