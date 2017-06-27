Доба на Донбасі минула без втрат - штаб АТО

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За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 18 разів обстрілювали позиції ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Втрат серед українських військових в результаті обстрілів 26 червня не було.

На приморському напрямку бойовики за добу двічі відкривали вогонь. Вранці та вдень там було тихо, але близько 21:00 бойовики обстріляли українські укріплення в районі Водяного. Також стріляли біля Павлопіля.

На донецькому напрямку бойовики стріляли сім разів, в основному в районі Кам'янки і Авдіївки, також біля Луганського.

На луганському напрямку стріляли дев'ять разів: в районі Жовтого, Попасної, Новотошківського, Щастя, Кримського. Новоалександрівки та Новозванівки.

21 червня тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі підтримала ідею так званого "хлібного перемир'я".

Воно має діяти 24 червня - 31 серпня - на час збирання врожаю.